Иностранец пытался подкупить офицера ФСБ

В Перми возбуждено уголовное дело о попытке дать взятку сотруднику ФСБ. Как сообщает краевое следственное управление, в декабре прошлого года 43-летний иностранец, имея запрет на въезд в Россию, несколько раз предлагал правоохранителю крупную сумму денег за внесение ложных сведений, которые позволили бы ему находиться в стране. Об этом факте офицер рассказал своему руководству, после чего все дальнейшие действия происходили под контролем оперативных сотрудников краевого управления ФСБ. 9 января 2017 года при передаче взятки в размере 600 тысяч рублей иностранец был задержан с поличным. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.