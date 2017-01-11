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← Аллея тепла: Пермяки «согреют» деревья

Полицейские изъяли 10 тысяч литров нелегального алкоголя

бутыли

В Прикамье за 19 дней полицейские обнаружили и изъяли 10 тысяч литров нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщили в краевом МВД. Всего правоохранители провели около 600 проверок и выявили более тысячи административных правонарушений в данной сфере, в том числе 54 случая продажи контрафактного алкоголя, 27 фактов реализации спиртного подросткам. Одной из крупных партий изъятого алкоголя стала продукция, обнаруженная полицией в новогоднюю ночь в магазине на Комсомольском проспекте. Здесь спиртное продавалось без лицензии и сопроводительных документов. Помимо этого продавец осуществляла сбыт напитков в ночное время. Из незаконного оборота было изъято около 450 литров алкогольной продукции. 

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 11.01.2017 в 15:17 в рубрике - Новости радиоканалов

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