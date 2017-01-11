Аллея тепла: Пермяки «согреют» деревья

Пермяки оденут деревья в теплые вещи. Любой желающий сможет принести шарфы, шапки, варежки и украсить ими деревья. Главное условие – вещи должны быть теплыми и ассоциироваться с зимой. Кроме того, одежда должна быть яркой, без темных тонов. «Согреть» деревья жители города смогут в рамках акции «Аллея тепла», которая пройдет 28 января. «Наша задача - украсить одну из улиц города. Мы за творчество без «свалки» из вещей, чтобы присутствовала эстетика», - говорит организатор акции Антон Уткин.

В акции могут принять участие творческие коллективы, дизайнеры и уличные художники, желающие реализовать проекты вязаного граффити в черте города. Место проведения флешмоба пока не разглашается. Известно только, что это будет один из центральных парков города, где любят гулять горожане.