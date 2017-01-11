Пальмовое масло - жирным шрифтом
С 1 января 2017 года в России вступил в силу техрегламент, согласно которому производители обязаны маркировать продукты с пальмовым маслом. В соответствии с новыми требованиями, его наличие в продукции должно указываться крупными буквами на упаковке. Отсутствие соответствующей информации на этикетке будет грозить штрафом в размере до 1 млн руб. Специалисты отмечают, что импорт пальмового масла с октября 2016 года стал падать.
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