Пальмовое масло - жирным шрифтом

С 1 января 2017 года в России вступил в силу техрегламент, согласно которому производители обязаны маркировать продукты с пальмовым маслом. В соответствии с новыми требованиями, его наличие в продукции должно указываться крупными буквами на упаковке. Отсутствие соответствующей информации на этикетке будет грозить штрафом в размере до 1 млн руб. Специалисты отмечают, что импорт пальмового масла с октября 2016 года стал падать.