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Пальмовое масло - жирным шрифтом

пальмовое масло

С 1 января 2017 года в России вступил в силу техрегламент, согласно которому производители обязаны маркировать продукты с пальмовым маслом. В соответствии с новыми требованиями, его наличие в продукции должно указываться крупными буквами на упаковке. Отсутствие соответствующей информации на этикетке будет грозить штрафом в размере до 1 млн руб. Специалисты отмечают, что импорт пальмового  масла с октября 2016 года стал падать.

Метки: в России, Общество, Экономика

Опубликовано: 11.01.2017 в 13:21 в рубрике - Новости радиоканалов

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← Пермяки взяли награды конкурса «Волшебный лед Сибири»

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