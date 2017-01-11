Пермяки взяли награды конкурса «Волшебный лед Сибири»

В фестивале-конкурсе снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири», который завершился в Красноярске на острове Татышев, принимали участие сразу шесть пермских команд. Среди них: «Пермские посикунчики», «Морозко и Кук», «Гвозди», «Калейдоскоп», Snow Art и Navianele. В итоге команда «Пермские посикунчики» со скульптурой «Слон-Balloon» заняла второе место, а Navianele со скульптурой «Наши на Урале» – третье. Обошла пермяков только команда из Якутии «Волшебный лед», которой досталось первое место.