Программа «Земский доктор» расширяется
В 2017 году Федеральный фонд ОМС выделит Прикамью 38,4 млн рублей на реализацию программы «Земский доктор». Софинансирование краевого бюджета на эти цели составит в текущем году 25,5 млн рублей. Планируется, что земскими докторами станут еще 63 человека. По информации Министерства здравоохранения Пермского края, в прошлом году в программе принял участие 91 врач. Доктора поехали работать в большинство территорий Прикамья – Октябрьский, Кунгурский, Пермский, Еловский, Чусовской, Александровский, Бардымский, Кудымкарский, Юсьвинский и другие районы.
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