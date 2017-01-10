Программа «Земский доктор» расширяется

В 2017 году Федеральный фонд ОМС выделит Прикамью 38,4 млн рублей на реализацию программы «Земский доктор». Софинансирование краевого бюджета на эти цели составит в текущем году 25,5 млн рублей. Планируется, что земскими докторами станут еще 63 человека. По информации Министерства здравоохранения Пермского края, в прошлом году в программе принял участие 91 врач. Доктора поехали работать в большинство территорий Прикамья – Октябрьский, Кунгурский, Пермский, Еловский, Чусовской, Александровский, Бардымский, Кудымкарский, Юсьвинский и другие районы.