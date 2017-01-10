Покормите зимующих птиц

Ежегодно в Перми остаются зимовать более 70 видов птиц. Буроголовая гаичка или пухляк – завсегдатай зимних синичьих стай хвойных и смешанных лесов и один из самых многочисленных зимующих видов в России. Именно этот вид пернатых выбран Союзом охраны птиц России птицей 2017 года. Как рассказали в городском управлении по экологии и природопользованию, на одном квадратном километре пермских лесов летом можно встретить до 45 особей и порядка 16 птиц этого вида. Зимой пухляки не перебираются ближе к жилым застройкам, но с удовольствием пользуются кормушками на опушках хвойного или смешанного леса. Буроголовая гаичка приносит лесу неоценимую пользу, уничтожая вредителей. Но в поддержке нуждаются и массовые виды. Подкормку необходимо осуществлять с наступлением холодов и до весны. Не стоит забывать и о водоплавающих, так как в Перми на зиму остается до 300 особей кряквы обыкновенной. Разнообразие орнитофауны служит показателем экологического благополучия городской среды.