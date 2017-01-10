В Березниках руководство УК судят за мошенничество

Два руководителя УК из Березников ответят в суде за мошенничество. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, ущерб от действий злоумышленников превысил 45 тысяч рублей.«Установлено, что в 2014-2015 годах соучастники, достоверно зная, что жители нескольких домов избрали другие управляющие компании, продолжали направлять квитанции на оплату услуг по содержанию и текущему ремонту жилья», - сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю. - При этом никаких услуг они не оказывали. В итоге за три месяца соучастники выставили счет жителям четырех многоквартирных домов на сумму более 395 тысяч рублей. Подложные квитанции оплатили более 20 человек на 45 тысяч рублей. Кроме этого, руководитель одной из управляющих компаний не выплачивал заработную плату 4 своим работникам. Общая сумма задолженности составила более 250 тысяч рублей.