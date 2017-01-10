Пермяки устроили в Великом Устюге новогодний Диско-хит

Впервые прикамские музыканты выступили в Новогоднюю ночь на Родине всероссийского Деда Мороза в городе Великий Устюг с 2-х часовой программой «Новогодний Диско-хит Дедов Морозов!». В концертной программе прозвучали песни о Перми, и крае, а также хиты разных лет в оригинальных авторских аранжировках шоу-группы «Россияне». Выступление проходило на Центральной концертной площадке Родины Деда Мороза, которое началось праздничным салютом. Новый Год вместе с шоу-группой «Россияне» встретили 15 тысяч зрителей со всей России, а также гости из Норвегии, Белоруссии, Финляндии, Франции, Англии и США.

В ноябре 2016 года всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга посетил краевую столицу. Главный новогодний герой провел в Перми встречу с ребятами из многодетных семей, написавшими ему письма, пообщался с учениками школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, навестил пациентов детского онкогематологического центра им. Ф.П. Гааза, а также посетил пермский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних.