Врачи «скорой» - под защитой

Акция «Защитим врача скорой помощи», проводившаяся в Перми в период новогодних и рождественских праздников общественной инициативой «Здравнадзор», получила значительную поддержку и одобрение коллег. Напомним, безопасные дежурства были организованы на наиболее проблемных и опасных линиях для выездов бригад скорой медицинской помощи. Для чего были привлечены лицензированные специалисты охранных предприятий с выдачей так называемых «тревожных кнопок» и организована круглосуточная работа телефона «горячей линии». Взаимодействие осуществлялось с представителями подстанций скорой медицинской помощи и экипажами групп быстрого реагирования.