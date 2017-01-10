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Врачи «скорой» - под защитой
Акция «Защитим врача скорой помощи», проводившаяся в Перми в период новогодних и рождественских праздников общественной инициативой «Здравнадзор», получила значительную поддержку и одобрение коллег. Напомним, безопасные дежурства были организованы на наиболее проблемных и опасных линиях для выездов бригад скорой медицинской помощи. Для чего были привлечены лицензированные специалисты охранных предприятий с выдачей так называемых «тревожных кнопок» и организована круглосуточная работа телефона «горячей линии». Взаимодействие осуществлялось с представителями подстанций скорой медицинской помощи и экипажами групп быстрого реагирования.
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