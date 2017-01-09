В Перми с нового года повысилась плата за детсад

С января размер родительской платы в пермских детсадах возрастает на 3 рубля 88 копеек и составляет теперь 115 рублей 20 копеек в день. Изменение размера платы обусловлено повышением цен на продукты питания в целом, – рассказали в мэрии. Там же отметили, что рассчитываться месячная сумма будет в зависимости от количества дней, когда ребенок посещал детский сад. Пермь не единственный город, где с нового года увеличен размер родительской платы. Так, например, в Волгограде родители будут платить на 12% больше, а в Уфе – на 9%.