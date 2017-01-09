Пожары: новогодняя статистика не радует
С начала 2017 года на территории Пермского края произошло 40 пожаров, на которых погибло 3 человека, 5 человек получили ожоги. По оперативным данным МЧС, за аналогичный период прошлого года произошло 57 пожаров, 2 человека были травмированы огнем и 10 человек погибли. Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает жителям края о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Для обогрева помещений пользуйтесь только исправными электроприборами и отремонтированными печами. Не оставляйте без присмотра детей, пожилых людей. Уходя из дома, проверьте, выключили ли вы газ, электроприборы из электросети.
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