Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

На главную - Новости радиоканалов

← Свадьба в Новый год

Пожары: новогодняя статистика не радует →

Первые жертвы мороза

служба спасения

В ближайшие два дня в Перми ожидается рекордное похолодание. Почти по всей территории Прикамья температура воздуха упадет до –33–38°. В ночь на 10 января минимальная температура в регионе составит почти –35°, а в низинах до –40° и ниже. Днем во вторник слегка потеплеет, и уже к 11 января температура воздуха в крае составит –22–27°. До 15 января сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю находятся в режиме повышенной готовности. В случае каких-либо заторов на дорогах или аварий на системах отопления спасатели готовы оперативно развернуть мобильные кухни.                                           

В краевом МЧС рекомендуют гражданам быть предельно осторожными во время морозов и соблюдать правила безопасности, которые помогут предотвратить несчастные случаи: без крайней необходимости не выходите на улицу, не отпускайте на прогулку детей. На улице оказывайте помощь пожилым людям. Одевайтесь теплее, опасайтесь переохлаждения. Следует отметить, что в Прикамье с начала холодов замерзли насмерть по меньшей мере два человека:18-летняя девушка в Березниках и мужчина в Октябрьском.  При обогреве жилища соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности, не перегружайте электросеть большим количеством подключаемых электроприборов. По возможности максимально утеплите окна и берегите тепло в доме. 

Метки: в Пермском крае, в Перми, Происшествия

Опубликовано: 09.01.2017 в 18:20 в рубрике - Новости радиоканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:

Свадьба в Новый год

Чего ждать от Огненного Петуха?

МЧС перешло на усиленный вариант несения службы


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Свадьба в Новый год

Пожары: новогодняя статистика не радует →

Обратите внимание

в Перми

В Перми с нового года повысилась плата за детсад

С января размер родительской платы в пермских детсадах составляет 115 рублей 20 копеек в день.
читать09.01.2017 в 18:50
Метки: в Перми, Общество, Образование

Пожары: новогодняя статистика не радует

С начала 2017 года на территории Пермского края произошло 40 пожаров, на которых погибло 3 человека, 5 человек получили ожоги.
читать09.01.2017 в 18:37
Метки: в Перми, в Пермском крае, Происшествия

Первые жертвы мороза

В Прикамье с начала холодов замерзли насмерть по меньшей мере два человека.
читать09.01.2017 в 18:20
Метки: в Пермском крае, в Перми, Происшествия

В Перми задержаны взломщики банкоматов

Пермские полицейские сообщили о задержании и заключении под стражу двух подозреваемых в совершении нападений на банкоматы.
смотреть читать09.01.2017 в 18:05
Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Пермяки завалили районные власти жалобами

Если с расчисткой центральных улиц подрядчики более-менее справились, во многих дворах и междворовых проездах случился настоящий снежный коллапс.
смотреть читать09.01.2017 в 17:36
Метки: в Перми, Общество, Власть

в России

Пермский пенсионер построил яхту своими руками

Мечта всей жизни с трудом умещается в обычном гараже. За три года Владимир Селиванов из Нытвенского района построил своими руками яхту.
смотреть читать09.01.2017 в 10:51
Метки: в Пермском крае, Общество, в России

Сюрприз 2017: Долги за ЖКХ спишут прямо с карты

Поставили на счетчик. С 2017 года управляющие компании и ТСЖ смогут в упрощенном порядке через суд списывать с банковских карт жильцов долги за услуги ЖКХ.
смотреть читать09.01.2017 в 10:17
Метки: в Перми, в Пермском крае, в России, Общество, Деньги

Летающие лыжники отправились в Рождественское турне

В Кудымкаре 6 января стартовало Рождественское турне по прыжкам на лыжах с трамплина. Это крупнейшее в России детское соревнование летающих лыжников.
смотреть читать08.01.2017 в 15:38
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

Саночница Татьяна Иванова стала второй на чемпионате Европы

Саночница из Чусового Татьяна Иванова завоевала серебро чемпионата Европы, который прошел в рамках пятого этапа Кубка мира.
смотреть читать06.01.2017 в 12:09
Метки: Спорт, Общество, в России

В новый год - с новыми законами

В России вновь масса плановых изменений. Наиболее заметные - в обзоре корреспондента Вести-Пермь.
смотреть читать06.01.2017 в 10:00
Метки: в Перми, в России, Общество, Власть
Лента новостей RSS каналы

В Перми с нового года повысилась плата за детсадВ Перми с нового года повысилась плата за детсад

Пожары: новогодняя статистика не радуетПожары: новогодняя статистика не радует

Первые жертвы морозаПервые жертвы мороза

В Перми задержаны взломщики банкоматовВ Перми задержаны взломщики банкоматов

Пермяки завалили районные власти жалобамиПермяки завалили районные власти жалобами

Тысячи пермяков встретили Рождество молитвойТысячи пермяков встретили Рождество молитвой

«Формула успеха» дает Большой Рождественский концерт«Формула успеха» дает Большой Рождественский концерт

В Перми на ходу загорелся пассажирский автобусВ Перми на ходу загорелся пассажирский автобус

УФАС возбудило дело в отношении ООО «ЕвроХим - Усольский калийный комбинат»УФАС возбудило дело в отношении ООО «ЕвроХим - Усольский калийный комбинат»

Трубы не выдерживают: «каток» на УральскойТрубы не выдерживают: «каток» на Уральской

Кудымкар сковало морозомКудымкар сковало морозом

Минус 40: Морозы бьют рекордыМинус 40: Морозы бьют рекорды

В Перми в нескольких домах отключили теплоВ Перми в нескольких домах отключили тепло

Старый Кудымкар ожил в 3DСтарый Кудымкар ожил в 3D

У коми-пермяков начались «страшные вечера»У коми-пермяков начались «страшные вечера»

«Зимний вернисаж» собирает виртуозов льда и снега«Зимний вернисаж» собирает виртуозов льда и снега

Грабители проституток отправились есть тюремную баландуГрабители проституток отправились есть тюремную баланду

Пермский пенсионер построил яхту своими рукамиПермский пенсионер построил яхту своими руками

Сюрприз 2017: Долги за ЖКХ спишут прямо с картыСюрприз 2017: Долги за ЖКХ спишут прямо с карты

В Полазне офицера запаса выживают с элитной землиВ Полазне офицера запаса выживают с элитной земли

Каникулы омрачили снежные завалы и гигантские сосулькиКаникулы омрачили снежные завалы и гигантские сосульки

Летающие лыжники отправились в Рождественское турнеЛетающие лыжники отправились в Рождественское турне

Новогодние приключения в ХохловкеНовогодние приключения в Хохловке

Спасатели отогревают пермяков кашей и горячим чаемСпасатели отогревают пермяков кашей и горячим чаем

В гостях у Деда МорозаВ гостях у Деда Мороза

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru