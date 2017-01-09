Первые жертвы мороза

В ближайшие два дня в Перми ожидается рекордное похолодание. Почти по всей территории Прикамья температура воздуха упадет до –33–38°. В ночь на 10 января минимальная температура в регионе составит почти –35°, а в низинах до –40° и ниже. Днем во вторник слегка потеплеет, и уже к 11 января температура воздуха в крае составит –22–27°. До 15 января сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю находятся в режиме повышенной готовности. В случае каких-либо заторов на дорогах или аварий на системах отопления спасатели готовы оперативно развернуть мобильные кухни.

В краевом МЧС рекомендуют гражданам быть предельно осторожными во время морозов и соблюдать правила безопасности, которые помогут предотвратить несчастные случаи: без крайней необходимости не выходите на улицу, не отпускайте на прогулку детей. На улице оказывайте помощь пожилым людям. Одевайтесь теплее, опасайтесь переохлаждения. Следует отметить, что в Прикамье с начала холодов замерзли насмерть по меньшей мере два человека:18-летняя девушка в Березниках и мужчина в Октябрьском. При обогреве жилища соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности, не перегружайте электросеть большим количеством подключаемых электроприборов. По возможности максимально утеплите окна и берегите тепло в доме.