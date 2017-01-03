Свадьба в Новый год
Сразу шесть пермских пар решили совместить свой личный праздник с Новым годом и сыграть свадьбу 31 декабря. По сложившейся уже традиции, в ЗАГСЕ свидетельство о заключении брака в красивом оформлении им вынесла Снегурочка. В прошлом году свои отношения 31 декабря узаконили 16 пар. В Свердловском отделении ЗАГСа состоялось 11 свадеб, а в Мотовилихинском - пять.
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