Чего ждать от Огненного Петуха?

По восточному календарю 2017 - Год Красного Огненного Петуха. Как отмечают астрологи, этот год будет насыщен пестрыми, яркими, громкими, глобальными и запоминающимися событиями. Главный цвет года – красный, что олицетворяет красоту, энергию и мощь. Людям потребуется много личной энергии, творчества, инициативы, чтобы быть счастливыми. Петух – оптимист, любит, когда его хвалят. Стихия года Петуха 2017 – огонь, следовательно, перегорят многие наши беды и, как птица феникс, мы возродимся для новой счастливой жизни. Особенно щедро в год Красного Огненного Петуха будут вознаграждены те, кто не ищет легких путей и кривых тропинок, не нарушает нравственных и юридических законов, мало говорит и много трудится, и упорно, по зернышку, создает фундамент для своего успеха и благосостояния. И, кстати сказать, Год Красного Огненного Петуха вступит в свои права 28 января 2017 года в пять часов утра.