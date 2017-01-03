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Чего ждать от Огненного Петуха?

   Огненный петух

По восточному календарю 2017 - Год Красного Огненного Петуха. Как отмечают астрологи, этот год будет  насыщен пестрыми, яркими, громкими, глобальными и запоминающимися событиями. Главный цвет года – красный, что олицетворяет красоту, энергию и мощь. Людям потребуется много личной энергии, творчества, инициативы, чтобы быть счастливыми. Петух – оптимист, любит, когда его хвалят. Стихия года Петуха 2017 – огонь, следовательно, перегорят многие наши беды и, как птица феникс, мы возродимся для новой счастливой жизни.  Особенно щедро в год Красного Огненного Петуха будут вознаграждены те, кто не ищет легких путей и кривых тропинок, не нарушает нравственных и юридических законов, мало говорит и много трудится, и упорно, по зернышку, создает фундамент для своего успеха и благосостояния. И, кстати сказать, Год Красного Огненного Петуха вступит в свои права  28 января 2017 года в пять часов утра. 

Метки: в России, в Перми, Общество

Опубликовано: 03.01.2017 в 13:48 в рубрике - Новости радиоканалов

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МЧС перешло на усиленный вариант несения службы


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← МЧС перешло на усиленный вариант несения службы

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