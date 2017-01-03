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МЧС перешло на усиленный вариант несения службы

мчс

Для того, чтобы встреча Нового года и все последующие дни прошли спокойно полиция и МЧС Прикамья перешли на усиленные варианты несения службы. Дежурство продлится до 15 января 2017 года - сообщила руководитель пресс-службы краевого МЧС Оксана Бутина.

В Пермском крае взято на учет 613 объектов с массовым пребыванием детей, 51 место реализации пиротехнических изделий. На всех объектах проведены профилактические осмотры мест проведения новогодних мероприятий с практической отработкой действий персонала в случае возникновения пожара, и использования первичных средств пожаротушения. 

Во время детских новогодних елок во дворцах и домах культуры будут дежурить сотрудники МЧС. Кроме того, сотрудники и работники пожарной охраны проводят операцию "Жилище", в ходе которой оказывается консультационная помощь гражданам по вопросам пожарной безопасности.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 03.01.2017 в 11:07 в рубрике - Новости радиоканалов

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