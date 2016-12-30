МЧС объявило штормовое предупреждение
МЧС объявило в Пермском крае штормовое предупреждение. 30 декабря в крае ожидается облачная погода с прояснениями, возможен гололед и небольшой снег. При этом на востоке региона снегопад может быть сильным, вероятна метель. Порывы ветра могут достигать скорости 15–20 м/с. В связи с неблагоприятными погодными условиями краевое управление МЧС рекомендует водителям следовать правилам дорожного движения, выбираться безопасную скорость, избегать резких маневров и торможений. Пешеходов просят быть внимательнее, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами.
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