МЧС объявило штормовое предупреждение

МЧС объявило в Пермском крае штормовое предупреждение. 30 декабря в крае ожидается облачная погода с прояснениями, возможен гололед и небольшой снег. При этом на востоке региона снегопад может быть сильным, вероятна метель. Порывы ветра могут достигать скорости 15–20 м/с. В связи с неблагоприятными погодными условиями краевое управление МЧС рекомендует водителям следовать правилам дорожного движения, выбираться безопасную скорость, избегать резких маневров и торможений. Пешеходов просят быть внимательнее, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами.