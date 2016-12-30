119 ребят назвали «Гордостью Пермского края»

119 пермских ребят удостоены награды «Гордость Пермского края». Это 57 учащихся спортивных учреждений и 62 ученика общеобразовательных школ, из которых в самой многочисленной номинации – «Интеллект» отличительным знаком награждены 43 человека, 11 ребят получили награду в номинации «Физическая культура и спорт», семь учащихся эксперты выделили в номинации «Культура и искусство», один человек удостоен награды в номинации «Общественная деятельность».

Знаком отличия в рамках премии «Гордость Пермского края» награждаются ребята, проявившие выдающиеся способности в учебной, физкультурной, спортивной, научной, творческой, общественной деятельности, а также защищавшие честь Прикамья на международных, всероссийских, окружных, межрегиональных мероприятиях. Вручение знака отличия сопровождается выплатой единовременной премии в размере пяти тысяч рублей. Награждение учащихся отличительными знаками проводится в Прикамье второй год. Для сравнения, в прошлом году отличительными знаками «Гордость Пермского края» были удостоены 49 ребят.

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