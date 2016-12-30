Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

На главную - Новости радиоканалов

← МЧС объявило штормовое предупреждение

119 ребят назвали «Гордостью Пермского края»

   знаки 

119 пермских ребят удостоены награды «Гордость Пермского края». Это 57 учащихся спортивных учреждений и 62 ученика общеобразовательных школ, из которых в  самой многочисленной номинации – «Интеллект» отличительным знаком  награждены 43 человека, 11 ребят получили награду в номинации «Физическая культура и спорт», семь учащихся эксперты выделили в номинации «Культура и искусство», один человек удостоен награды в номинации «Общественная деятельность».

Знаком отличия в рамках премии «Гордость Пермского края» награждаются ребята, проявившие выдающиеся способности в учебной, физкультурной, спортивной, научной, творческой, общественной деятельности, а также защищавшие честь Прикамья на международных, всероссийских, окружных, межрегиональных мероприятиях. Вручение знака отличия сопровождается выплатой единовременной премии в размере пяти тысяч рублей. Награждение учащихся отличительными знаками проводится в Прикамье второй год. Для сравнения, в прошлом году отличительными знаками «Гордость Пермского края» были удостоены 49 ребят.

Фото chaiknet.ru/

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 30.12.2016 в 16:12 в рубрике - Новости радиоканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:

МЧС объявило штормовое предупреждение

Пермь украсили километры гирлянд

Горки в ледовом городке закроют на новогоднюю ночь

Экс-губернатор Прикамья встал за прилавок

Пермяков просят сдать кровь перед Новым годом

Пермские школьники побывали на ёлке в Кремле

Ёлки: законные и запретные

Прикамская фармацевтика выходит на новый уровень

Педагоги меняют указки на бальные наряды

Федеральный бюджет субсидирует шесть авиамаршрутов из Перми


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← МЧС объявило штормовое предупреждение

Обратите внимание

в Перми

119 ребят назвали «Гордостью Пермского края»

Знаком отличия награждаются ребята, проявившие выдающиеся способности в учебной, творческой и общественной деятельности.
читать30.12.2016 в 16:12
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

МЧС объявило штормовое предупреждение

30 декабря на востоке региона снегопад может быть сильным, вероятна метель с порывами ветра до 20 м/с.
читать30.12.2016 в 15:52
Метки: в Перми, Общество

Пермь украсили километры гирлянд

Пермь заметно преобразилась в канун праздников.
читать30.12.2016 в 15:33
Метки: в Перми, Общество

Новый 2017 год: Место встречи изменить нельзя

Именно эспланада станет местом притяжения жителей Перми в новогоднюю ночь да и на протяжении всех зимних каникул.
смотреть читать30.12.2016 в 15:11
Метки: в Перми, Культура, Общество

Галерею «Литературной Перми» пополнил портрет журналиста Михаила Левина

Михаил Левин – старейший из ныне работающих журналистов Пермского краевого радио.
смотреть читать30.12.2016 в 14:43
Метки: в Перми, СМИ, Общество, Культура

в России

Пермяки связали шарф для Деда Мороза

Пермяки закончили вязать шарф для главного Деда Мороза страны. Подарок отправят в Великий Устюг.
смотреть читать29.12.2016 в 16:22
Метки: в Перми, в России, Культура, Общество

В России приостановлена продажа спиртосодержащих лосьонов

Решение о приостановлении торговли на 30 суток принято Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации для всех регионов страны.
смотреть читать29.12.2016 в 15:55
Метки: в России, Общество, Происшествия, Власть

ФАС России согласовало покупку автозаправочных станций

ФАС России удовлетворило ходатайство ООО «Газпром-нефть» о получении в собственность 15 автозаправочных станций группы лиц «Феникс петролеум».
читать29.12.2016 в 15:07
Метки: в Пермском крае, в России, Экономика, Власть

Пермские школьники побывали на ёлке в Кремле

Домой из Москвы вернулась делегация пермских школьников, принимавших участие в новогоднем празднике в Кремле.
читать29.12.2016 в 11:33
Метки: в России, в Перми, Общество, Образование

Новогодняя акция для должников: плати и лети!

Судебные приставы Пермского края объявили о беспрецедентной акции для тех, кто в аэропорту вдруг обнаружит, что лишен права выезжать за пределы страны.
смотреть читать29.12.2016 в 09:20
Метки: в России, в Пермском крае, в Перми, Общество, Деньги
Лента новостей RSS каналы

119 ребят назвали «Гордостью Пермского края»119 ребят назвали «Гордостью Пермского края»

МЧС объявило штормовое предупреждениеМЧС объявило штормовое предупреждение

Пермь украсили километры гирляндПермь украсили километры гирлянд

Новый 2017 год: Место встречи изменить нельзяНовый 2017 год: Место встречи изменить нельзя

Галерею «Литературной Перми» пополнил портрет журналиста Михаила ЛевинаГалерею «Литературной Перми» пополнил портрет журналиста Михаила Левина

Экзотика поспелаЭкзотика поспела

Мост отремонтировали после вмешательства прокуратурыМост отремонтировали после вмешательства прокуратуры

Бокс: Школа первого рингаБокс: Школа первого ринга

В Перми прошел детский «Бал ангелов»В Перми прошел детский «Бал ангелов»

Пермяки заплатили за парковку более 13 млн рублейПермяки заплатили за парковку более 13 млн рублей

В канун Нового года губернатор навестил приют в ВерещагиноВ канун Нового года губернатор навестил приют в Верещагино

Пермяки спасли дикого рысёнкаПермяки спасли дикого рысёнка

Депутата лишили прав за пьяную ездуДепутата лишили прав за пьяную езду

Пермские синхронистки заняли 3 место на этапе кубка РоссииПермские синхронистки заняли 3 место на этапе кубка России

Свет в УДС «Молот» пока не отключатСвет в УДС «Молот» пока не отключат

В Перми осудили банду, убившую человека ради 28 млн рублейВ Перми осудили банду, убившую человека ради 28 млн рублей

Врачи спасли пациента, подхватившего сразу три вирусаВрачи спасли пациента, подхватившего сразу три вируса

Накануне праздников «управляшки» расслабилисьНакануне праздников «управляшки» расслабились

Губернатор официально отправил правительство в отставкуГубернатор официально отправил правительство в отставку

В Перми открылась резиденция Деда МорозаВ Перми открылась резиденция Деда Мороза

В Перми прошел открытый кубок края по синхронному катаниюВ Перми прошел открытый кубок края по синхронному катанию

Хор «Млада» организовал флешмоб в очередиХор «Млада» организовал флешмоб в очереди

Фотоискусство с размахомФотоискусство с размахом

Пермяки связали шарф для Деда МорозаПермяки связали шарф для Деда Мороза

В России приостановлена продажа спиртосодержащих лосьоновВ России приостановлена продажа спиртосодержащих лосьонов

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru