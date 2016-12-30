Пермь украсили километры гирлянд
Пермь заметно преобразилась в канун праздников. Это признал и Глава города Дмитрий Самойлов, который накануне оценил готовность Кировского, Орджоникидзевского, а также правобережной части Дзержинского района к Новому 2017 году. В Закамске Дмитрий Самойлов отметил новогоднее украшение территории возле «Пермского порохового завода» и парка отдыха «Счастье здесь». В правобережной части Дзержинского района готова к встрече Нового 2017 года площадка отдыха «Оранжевое лето». В Орджоникидзевском районе ждет гостей и сияет огнями парк имени Чехова. Он украшен многочисленными гирляндами, световыми композициями в виде животных, подсвеченными ледяными скульптурами. Глава города оценил и украшения фасадов – особенно входной группы магазина «Дикая кошка», НПО «Искра», площадки перед пермским цирком и колледжа имени Славянова.
Ранее Дмитрий Самойлов оценил подготовку к Новому 2017 году Дзержинского, Индустриального, Мотовилихинского и Свердловского районов. Глава города поручил подготовить благодарственные письма в адрес всех коллективов, особенно отличившихся в предновогоднем украшении Перми.
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