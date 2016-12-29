Горки в ледовом городке закроют на новогоднюю ночь
Горки в ледовом городке «Эко-сад» закроют на новогоднюю ночь. Такое решение принято городскими властями в целях безопасности пермяков. 31 декабря покататься в ледовом комплексе можно будет с 10 до 21 часов, после чего вход на горки перекроют. Также на территорию «Эко-сада» нельзя приходить с животными и алкогольными напитками. А в карман верхней одежды ребёнка советуют положить записку с его именем, фамилией и контактный телефон для связи с родителями, - на случай если он потеряется. Напомним, новогодняя программа на эспланаде начнется в 23:30 31 декабря и закончится в 4:00 1 января. Вход свободный. Проезд на общественном транспорте будет бесплатным с часа до четырёх ночи. На линии будут работать автобусы №10, 14, 20, 32, 53, 68, 77, троллейбусы №5 и трамваи №11.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:
Экс-губернатор Прикамья встал за прилавок
Пермяков просят сдать кровь перед Новым годом
Пермские школьники побывали на ёлке в Кремле
Ёлки: законные и запретные
Прикамская фармацевтика выходит на новый уровень
Педагоги меняют указки на бальные наряды
Федеральный бюджет субсидирует шесть авиамаршрутов из Перми
Прикамье обновило парк «скорых»
Опасные дома для детей-сирот: возбуждено уголовное дело
В новый год - без долгов
Добавить комментарий: