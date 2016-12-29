Экс-губернатор Прикамья встал за прилавок
Экс-губернатор Прикамья и владелец сети гипермаркетов помогает пермякам выбирать вино. В канун новогодних праздников Олег Чиркунов на несколько дней «перевоплощается» в помощника кависта в собственном магазине. «Очень интересно и очень полезно. Что спрашивают люди, как делают выбор… Да и позитивной энергией от общения с хорошими людьми заряжаюсь», - написал он на своей странице в Facebook. Чиркунов также уточнил, что сегодня он снова на рабочем посту и будет консультировать покупателей, выбирающих алкогольные напитки в гипермаркете.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:
Пермяков просят сдать кровь перед Новым годом
Пермские школьники побывали на ёлке в Кремле
Ёлки: законные и запретные
Прикамская фармацевтика выходит на новый уровень
Педагоги меняют указки на бальные наряды
Федеральный бюджет субсидирует шесть авиамаршрутов из Перми
Прикамье обновило парк «скорых»
Опасные дома для детей-сирот: возбуждено уголовное дело
В новый год - без долгов
Пермяки сдали в утиль около 25 тонн одежды
Добавить комментарий: