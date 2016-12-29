Экс-губернатор Прикамья встал за прилавок

Экс-губернатор Прикамья и владелец сети гипермаркетов помогает пермякам выбирать вино. В канун новогодних праздников Олег Чиркунов на несколько дней «перевоплощается» в помощника кависта в собственном магазине. «Очень интересно и очень полезно. Что спрашивают люди, как делают выбор… Да и позитивной энергией от общения с хорошими людьми заряжаюсь», - написал он на своей странице в Facebook. Чиркунов также уточнил, что сегодня он снова на рабочем посту и будет консультировать покупателей, выбирающих алкогольные напитки в гипермаркете.