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Пермяков просят сдать кровь перед Новым годом

    доноры

На Пермской краевой станции переливания крови  стартовала донорская акция. Как отмечают в краевом Минздраве, на новогодние праздники нужен запас крови, поскольку ее заготовка крови осуществляется только по будним дням. С 31 декабря по 8 января забор производиться не будет. Благодаря предновогодней сдаче крови на время каникул планируется обеспечить ею все лечебные учреждения края. Доноров ждут поздравления и подарки от службы крови, при этом участие в акции "С Новым годом, Служба крови" может принести им самый дорогой подарок - спасение жизни пациентов клиник Прикамья. 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Здоровье

Опубликовано: 29.12.2016 в 14:03 в рубрике - Новости радиоканалов

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← Пермские школьники побывали на ёлке в Кремле

Экс-губернатор Прикамья встал за прилавок →

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