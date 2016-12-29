Пермяков просят сдать кровь перед Новым годом

На Пермской краевой станции переливания крови стартовала донорская акция. Как отмечают в краевом Минздраве, на новогодние праздники нужен запас крови, поскольку ее заготовка крови осуществляется только по будним дням. С 31 декабря по 8 января забор производиться не будет. Благодаря предновогодней сдаче крови на время каникул планируется обеспечить ею все лечебные учреждения края. Доноров ждут поздравления и подарки от службы крови, при этом участие в акции "С Новым годом, Служба крови" может принести им самый дорогой подарок - спасение жизни пациентов клиник Прикамья.