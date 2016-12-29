Пермские школьники побывали на ёлке в Кремле
Домой из Москвы вернулась делегация пермских школьников, принимавших участие в новогоднем празднике в Кремле. На Кремлёвской ёлке побывали 90 ребят - отличники учёбы, спортсмены, победители и призёры олимпиад и конкурсов, спортивных соревнований различного уровня, дети, родители которых погибли при исполнении служебного долга, воспитанники детских домов и школ-интернатов. Ребята в сопровождении 14 взрослых побывали не только на Главной Ёлке страны, но и посетили достопримечательности столицы, встретились с ребятами из других регионов.
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