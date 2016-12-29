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← Прикамская фармацевтика выходит на новый уровень

Ёлки: законные и запретные

елка

В Пермском крае проходит специальное профилактическое мероприятие «Новогодняя ель». Лесничествами совместно с сотрудниками полиции организовано патрулирование лесов с использованием дорог общего пользования. В случае выявления нарушений будут оформляться материалы для административного или уголовного делопроизводства. Как отмечают в Минприроды, при проведении незаконных рубок новогодних елей, как и при любых других незаконных рубках лесных насаждений, лесному хозяйству наносится ущерб, размер которого подсчитывается специалистами лесничеств в соответствии с действующим законодательством РФ. Минприроды сообщает, что граждане, желающие самостоятельно заготовить ели или деревья других хвойных пород (сосна, пихта) для новогодних праздников, вправе обратиться с заявлением в лесничество для заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Более подробную информацию о выписке и заготовке елей для новогодних праздников можно получить в соответствующем лесничестве по месту жительства.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 29.12.2016 в 11:13 в рубрике - Новости радиоканалов

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