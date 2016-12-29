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Прикамская фармацевтика выходит на новый уровень

лекарство

Промышленный фармацевтический кластер Пермского края получил федеральный статус. Министр Денис Мантуров подписал приказ, подтверждающий его соответствие требованиям Минпромторга России. Напомним, промышленный фармацевтический кластер создан в регионе по поручению губернатора  Виктора Басаргина. Соответствующее соглашение между специализированной организацией кластера и Правительством Пермского края было подписано в сентябре текущего года. После чего региональным Минпромторгом совместно с АО «Корпорация развития Пермского края» была инициирована работа по формированию заявки на его включение в реестр промышленных кластеров. Всего в кластер вошло 18 организаций-участников, 10 из которых являются субъектами деятельности в сфере промышленности, и 4 высших учебных заведения Пермского края. Его якорными предприятиями стали ЗАО «Медисорб» и ООО «Пермская химическая компания». В результате кооперации участников кластера в Пермском крае создается производство более 15 наименований лекарственных средств и фармацевтических субстанций, входящих в число важнейших и жизненно необходимых и в настоящее время преимущественно импортируемых из-за рубежа. Общая сумма инвестиций в проекты составит порядка 100 миллионов рублей. Кроме того, реализация совместных проектов предполагает создание 40 высокопроизводительных рабочих мест на предприятии-инициаторе совместных проектов – ЗАО «Медисорб».

Метки: в Пермском крае, Власть, Экономика

Опубликовано: 29.12.2016 в 10:30 в рубрике - Новости радиоканалов

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