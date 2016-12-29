Прикамская фармацевтика выходит на новый уровень

Промышленный фармацевтический кластер Пермского края получил федеральный статус. Министр Денис Мантуров подписал приказ, подтверждающий его соответствие требованиям Минпромторга России. Напомним, промышленный фармацевтический кластер создан в регионе по поручению губернатора Виктора Басаргина. Соответствующее соглашение между специализированной организацией кластера и Правительством Пермского края было подписано в сентябре текущего года. После чего региональным Минпромторгом совместно с АО «Корпорация развития Пермского края» была инициирована работа по формированию заявки на его включение в реестр промышленных кластеров. Всего в кластер вошло 18 организаций-участников, 10 из которых являются субъектами деятельности в сфере промышленности, и 4 высших учебных заведения Пермского края. Его якорными предприятиями стали ЗАО «Медисорб» и ООО «Пермская химическая компания». В результате кооперации участников кластера в Пермском крае создается производство более 15 наименований лекарственных средств и фармацевтических субстанций, входящих в число важнейших и жизненно необходимых и в настоящее время преимущественно импортируемых из-за рубежа. Общая сумма инвестиций в проекты составит порядка 100 миллионов рублей. Кроме того, реализация совместных проектов предполагает создание 40 высокопроизводительных рабочих мест на предприятии-инициаторе совместных проектов – ЗАО «Медисорб».