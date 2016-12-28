Педагоги меняют указки на бальные наряды

В Перми пройдут новогодние балы для педагогов и школьников. Проведение новогоднего бала-маскарада стало уже традицией, которую ежегодно поддерживает департамент образования администрации города и представители педагогической общественности. Сегодня в полдень по адресу: шоссе Космонавтов, 59 состоялся долгожданный городской новогодний бал-маскарад старшеклассников, который собрал на одной площадке более 300 ребят из 20 пермских школ. Девушки предстали в бальных платьях, юноши - во фраках и костюмах, лица участников и гостей бала закрывали маски. На балу школьники танцевали вальс, блюз, польку знакомств, регтайм и шотландскую польку. Там же в 18:30 состоится рождественский бал педагогов в стиле «Гэтсби». В программе бала – танцы под зажигательную музыку 30-40-х годов, яркие показательные номера, мастер-классы, бальные игры и приятные сюрпризы.