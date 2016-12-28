Федеральный бюджет субсидирует шесть авиамаршрутов из Перми
В 2017 году федеральный бюджет выделит деньги на шесть авиамаршрутов из Перми. Субсидии от государства получат рейсы авиакомпании «ЮВТ Аэро» в Нарьян-Мар, Нижневартовск, Салехард, Сургут и Ханты-Мансийск. Они будут осуществляться дважды в неделю на 50-местных самолетах. Еще одна авиакомпания, «Комиавиатранс», получит господдержку на рейсы в Сыктывкар, который будет летать пять раз в неделю на 17-местном самолете, сообщает сайт Росавиации. Для пассажиров это будет означать, что авиабилеты в труднодоступные направления будут стоить дешевле, что обеспечит лучшую транспортную доступность этих городов. Бюджет Пермского края продолжит финансировать в 2017 году еще два авиарейса – в Краснодар и в Новосибирск, которые выполняет «ЮВТ Аэро».
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