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Прикамье обновило парк «скорых»
Пермский край дополнительно получил 14 автомобилей для скорой медицинской помощи. Из них 10 - класса В с полным приводом и 4 - класса В с задним приводом. Транспорт оснащен современным медицинским оборудованием. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, машины уже переданы государственным краевым учреждениям здравоохранения Березников, Лысьвы, Пермского района (3 автомобиля), Губахи, Краснокамска, Кизела, Верещагино, Нытвы, Оханска, Очера, Сивы, Чернушки. Напомним, первая партия спецтранспорта - 13 автомобилей поступила в наш регион в августе. Распоряжение о дополнительном финансировании закупок автомобилей скорой медицинской помощи для 44 регионов России подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.
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