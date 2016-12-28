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Опасные дома для детей-сирот: возбуждено уголовное дело

новоселы

В Прикамье началось расследование дела о строительстве некачественных домов для детей-сирот. В следственных органах подозревают, что жилье в селе Уинское было сдано с нарушениями. Возбуждено уголовное дело. В 2013-2014 годах ООО «Партнер» построило шесть многоквартирных домов, после сдачи которых между руководством компании и Минстроем был заключен контракт на приобретение этих домов на общую сумму  более 11 млн рублей. Впоследствии жилые помещения были предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В феврале текущего года инспекция Госжилнадзора  выявила ряд нарушений правил и норм технической эксплуатации указанного жилищного фонда, не отвечающие требованиям безопасности здоровья потребителей, – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР. Сейчас возбуждено дело по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Метки: в Пермском крае, Общество, Здоровье

Опубликовано: 28.12.2016 в 12:29 в рубрике - Новости радиоканалов

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