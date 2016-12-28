← Пермяки сдали в утиль около 25 тонн одежды
В новый год - без долгов
В рамках акции «В новый год - без долгов» судебные приставы Прикамья усиливают работу по взысканию алиментов. Всего за полгода - с момента вступления в силу изменений в действующее законодательство - сотрудниками Управления ФССП России по Пермскому краю составлено более полутора тысяч протоколов «Об административном правонарушении» в отношении граждан, игнорирующих заботу о несовершеннолетних детях или нетрудоспособных родителях. Более тысячи должников привлечено к обязательным работам, ещё 320 правонарушителей получили наказание в виде административного ареста.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:
Пермяки сдали в утиль около 25 тонн одежды
Уроки выживания на железной дороге
В Краснокамске обнаружен цех по изготовлению поддельного алкоголя
Пермякам покажут фильм о погибшей Елизавете Глинке
В Перми открылась резиденция Деда Мороза
Плата за детские сады в Перми повышается
Пермские «управляшки» попали в федеральный антирейтинг
В Прикамье открыта «горячая линия» для налогоплательщиков
В Перми закрываются две поликлиники
Старшеклассники блеснули финансовой грамотностью
Добавить комментарий: