В рамках акции «В новый год - без долгов» судебные приставы Прикамья усиливают работу по взысканию алиментов. Всего за полгода - с момента вступления в силу изменений в действующее законодательство - сотрудниками Управления ФССП России по Пермскому краю составлено более полутора тысяч протоколов «Об административном правонарушении» в отношении граждан, игнорирующих заботу о несовершеннолетних детях или нетрудоспособных родителях. Более тысячи должников привлечено к обязательным работам, ещё 320 правонарушителей получили наказание в виде административного ареста.