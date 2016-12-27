Пермяки сдали в утиль около 25 тонн одежды

В Перми растет число контейнеров для старых вещей. Если в начале года было установлено всего 3 бака, то к зиме их количество выросло до 15. В целом, за этот год пермяки сложили в специальные ящики около 25 тонн одежды. Чаще это ношеные обычные вещи, однако нередко бывают и интересные находки. «Например, пальто, которое не носили последние лет 30 и неизвестно для чего хранили. Или старинные бабушкины чулки, аккуратно завёрнутые в старые газеты и перемотанные верёвкой», - рассказывает автор проекта «Нафталин» Дмитрий Овцын. Напомним, первые контейнеры для старых вещей появились в Перми год назад. Сюда можно сложить любую старую одежду (шерсть, хлопчатобумажные вещи, смесовые и синтетические ткани) за исключением кожи, меха, капроновых изделий. Также принимаются отходы швейных производств, матрасы, одеяла и игрушки. Главное условие - все вещи должны быть чистыми. Основная масса вещей идёт на переработку. Из них получают волокна для подложки под линолеум, шумоизоляции, наполнителя игрушек.