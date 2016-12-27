Уроки выживания на железной дороге
В Прикамье проходит декадник «Железная дорога и безопасность». На вокзалах и станциях, в школах, в поездах железнодорожники проведут разъяснительную работу и напомнят гражданам о необходимости соблюдать правила поведения на железной дороге, быть предельно внимательными в зоне движения поездов. В 2016 году в Пермском регионе СвЖД в транспортных происшествиях, связанных с причинением вреда здоровью граждан, травмированы 47 человек ( это на 8,5% больше по отношению к уровню прошлого года), из них 31 погиб. Особую тревогу вызывают происшествия с детьми (в 2016 году травмировано пятеро несовершеннолетних, четверо из них – смертельно). Основными причинами получения травм стали хождение по железнодорожным путям, переход в непредназначенных для этого местах и нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда.
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