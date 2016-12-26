В Краснокамске обнаружен цех по изготовлению поддельного алкоголя
В Краснокамске полиция обнаружила крупный цех по изготовлению поддельного алкоголя. При обыске оперативники обнаружили 3,5 тысячи бутылок, подготовленных к продаже. Среди контрафактного алкоголя - водка, коньяк, виски, мартини, выдаваемые за продукцию известных производителей. В производственном помещении полиция обнаружила ленты акцизных марок, поддельные штампы, упаковочный материал, этикетки и пробки-дозаторы. По подозрению в организации незаконного производства задержаны двое мужчин 31 и 33 лет.
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