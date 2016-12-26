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Пермякам покажут фильм о погибшей Елизавете Глинке

 Елизавета Глинка

 В киноцентре «Премьер» сегодня пройдут показы фильма о Елизавете Глинке, трагически погибшей в авиакатастрофе. Документальный  47-минутный фильм «Доктор Лиза» (режиссер Елена Погребижская) можно увидеть в 19.30 и 20.30. Вход на оба сеанса свободный.  Елизавета Глинка, известная многим как Доктор Лиза,  была руководителем благотворительного фонда «Справедливая помощь», врачом паллиативной медицины, известным общественным деятелем, членом правления фонда помощи хосписам «Вера». Эта отважная женщина  неоднократно посещала с гуманитарными миссиями Донбасс и Сирию, занималась доставкой и распределением лекарств, организацией оказания медицинской помощи гражданскому населению. 

Метки: в Перми, Общество, Кино, Происшествия, в России

Опубликовано: 26.12.2016 в 17:50 в рубрике - Новости радиоканалов

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