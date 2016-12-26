В Перми открылась резиденция Деда Мороза. При входе в резиденцию ребята пройдут через арку желаний. Их встретит снеговик Олаф - герой мультфильма "Холодное сердце" и розовая Пони. Дед Мороз будет встречать детей на балконе и показывать старинные новогодние часы. Все дети могут попасть в морозную комнату волшебника и увидеть, как он работает за столом и отвечает на детские письма.