В Перми открылась резиденция Деда Мороза
В Перми открылась резиденция Деда Мороза. При входе в резиденцию ребята пройдут через арку желаний. Их встретит снеговик Олаф - герой мультфильма "Холодное сердце" и розовая Пони. Дед Мороз будет встречать детей на балконе и показывать старинные новогодние часы. Все дети могут попасть в морозную комнату волшебника и увидеть, как он работает за столом и отвечает на детские письма.
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