Плата за детские сады в Перми повышается
С 1 января 2017 года в детских садах Перми вырастет размер родительской платы, которая расходуется исключительно на набор продуктов питания. Данная плата возрастет на 3 рубля 88 копеек - конечная сумма составит 115 рублей 20 копеек в день на одного ребенка. Изменение размера платы в администрации объяснили повышением цен на продукты питания в целом.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:
Пермские «управляшки» попали в федеральный антирейтинг
В Прикамье открыта «горячая линия» для налогоплательщиков
В Перми закрываются две поликлиники
Старшеклассники блеснули финансовой грамотностью
Край поддерживает семейные клубы
Самострой рядом с достопримечательностью будет снесен
Пермяков просят сообщать о местах, где торгуют суррогатом
Суд рассмотрит дело газовиков-самозванцев
Ты узнаешь его из тысячи...
31 декабря ожидается «банный» бум
Добавить комментарий: