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Пермские «управляшки» попали в федеральный антирейтинг
В федеральный антирейтинг крупнейших должников за потребленную тепловую энергию попали три пермские управляющие компании. «ТехКомфорт» (191 млн руб), «Пермская модель комфорта» (181 млн), «Мастер комфорта» (175 млн).
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