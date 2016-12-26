В Прикамье открыта «горячая линия» для налогоплательщиков

Управление Федеральной налоговой службы по Пермскому краю сообщает, что в целях качественного бесплатного информирования налогоплательщиков, в том числе по вопросам, связанным с рассылкой и получением налоговых уведомлений, в Управлении функционирует телефон «горячей линии»: 291-01-71. Предоставление услуги по бесплатному телефонному информированию проводится с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00 часов; в субботу с 10.00 до 15.00.