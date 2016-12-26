В Перми закрываются две поликлиники

В Ленинском районе Перми закрываются две поликлиники, к которым прикреплено более 18 тысяч жителей. Лечебные учреждения по адресам Советская, 24 и Пермская, 45 не соответствуют санитарным требованиям и пожарным нормам. Строительство новой поликлиники по Ленина- 16 откладывается на неопределенный срок. Чтобы получить медицинскую помощь, жителям придется ездить в Мотовилиху или Орджоникидзевский районы.