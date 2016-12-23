Старшеклассники блеснули финансовой грамотностью

Впервые в Пермском крае прошел региональный этап всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг для старшеклассников. Пермские ученики ежегодно входят в число победителей и призёров финального этапа Олимпиады, который проходит в весенние каникулы в Москве. Ежегодно из всех регионов России во Всероссийской Олимпиаде по финансовой грамотности принимают участие более 6 500 человек. В 2016 году в Прикамье зарегистрировались для участия более 420 учащихся. Олимпиада помогает найти талантливых, заинтересованных в получении знаний молодых людей, способных творчески решать поставленные задачи, нестандартно и оригинально мыслить, предлагать свои пути решения, опираясь на теоретические знания.