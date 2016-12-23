Край поддерживает семейные клубы

В Пермском крае продолжается реализация проекта по созданию и поддержке семейных клубов, оказывающих поддержку семьям с детьми. За 3 года количество таких клубов увеличилось в 10 раз. Сегодня на всей территории Прикамья насчитывается порядка 300 семейных клубов, в которых принимают участие более 4 тысяч семей. Семейные клубы проводят консультации, семинары, тренинги для родителей по вопросам развития, воспитания и обучения детей, организуют группы кратковременного пребывания для детей. Проводят совместные мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни семей (походы, сплавы, семейные эстафеты, лыжные забеги, соревнования среди семейных команд по футболу, баскетболу, волейболу). Из бюджета края ежегодно выделяется порядка 350 тыс. рублей на финансовую поддержку семейных клубов через целевые субсидии. За период с 2014 года материальную помощь получили 25 семейных клубов.