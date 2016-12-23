Самострой рядом с достопримечательностью будет снесен
Прокуратура Ильинского района Пермского края совместно с региональным Минкультом провела проверку исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия, в ходе которой выявила нарушения. На участке, входящем в состав территории объекта культурного наследия федерального значения, достопримечательного места «Ильинский, поселение», возведен промышленный ангар. Объект передан в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Карат». Как сообщает краевая прокуратура, данный ангар создает негативное влияние на объект культурного наследия федерального значения - «Здание Главного правления Строгановых, 1805». Незаконно построенная конструкция нарушает визуальное восприятие с прилегающих открытых пространств памятника градостроительства и архитектуры. Ильинским районным судом требования прокурора о сносе самовольной постройки за счет арендатора удовлетворены. Также организация привлечена к административной ответственности с назначением штрафа в размере 110 тысяч рублей.
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