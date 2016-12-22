Пермяков просят сообщать о местах, где торгуют суррогатом

С сегодняшнего дня в районах Перми начались совместные рейды сотрудников УВД города Перми и районных властей нестационарных торговых объектов и рынков по выявлению и недопущению продажи суррогатов спиртосодержащей продукции. Поручение организовать профилактические мероприятия дал глава города Дмитрий Самойлов. Информация о ходе проверок будет оперативно передаваться в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю для принятия соответствующих мер по компетенции ведомства. Предварительные итоги будут доложены главе города Перми в понедельник, 26 декабря. Также власти просят пермяков сообщать о фактах торговли суррогатом спиртосодержащей продукции в департамент экономики и промышленной политики администрации Перми по телефону 257-19-67 в рабочие дни с 9-ти до 18.00.