Пермяков просят сообщать о местах, где торгуют суррогатом
С сегодняшнего дня в районах Перми начались совместные рейды сотрудников УВД города Перми и районных властей нестационарных торговых объектов и рынков по выявлению и недопущению продажи суррогатов спиртосодержащей продукции. Поручение организовать профилактические мероприятия дал глава города Дмитрий Самойлов. Информация о ходе проверок будет оперативно передаваться в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю для принятия соответствующих мер по компетенции ведомства. Предварительные итоги будут доложены главе города Перми в понедельник, 26 декабря. Также власти просят пермяков сообщать о фактах торговли суррогатом спиртосодержащей продукции в департамент экономики и промышленной политики администрации Перми по телефону 257-19-67 в рабочие дни с 9-ти до 18.00.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:
Суд рассмотрит дело газовиков-самозванцев
Ты узнаешь его из тысячи...
31 декабря ожидается «банный» бум
Наши парки, словно в сказке
75 - это только начало!
Бегут десятками: С начала декабря 112 детей ушли из дома
Мандаринки и печеньки: пермяки собирают подарки для бездомных
Пошутить с губернатором
250 жителей Пермского края пострадали от обморожений
Пермские сироты демонстрируют кулинарные таланты
Добавить комментарий: