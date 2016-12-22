В Перми суд рассмотрит дело газовиков-самозванцев из компании «ГлавКом». Она была создана в 2013 году и получила допуск к проведению работ, предоставив подложные документы о квалификации работников. Не имеющие соответствующей квалификации работники проводили ремонтно-восстановительные работы на внутридомовом газовом оборудовании в многоквартирных жилых домах в микрорайонах Камский и Кислотные дачи. В итоге после таких работ произошла утечка газа, создавшая угрозу жизни жильцов домов, - сообщает Следственный комитет. 35-летнего директора «ГлавКома» будут судить по ст.238 УК РФ - выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, и неправомерное использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных работ требованиям безопасности.