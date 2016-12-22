Ты узнаешь его из тысячи...
В Прикамье набирает обороты кампания против должников, объявленных в розыск. Судебные приставы Пермского края начали размещать фотографии злостных неплательщиков на официальном сайте Службы, а также в социальных сетях и в местных средствах массовой информации. Результат не заставил себя ждать. Так, в Лысьве благодаря СМИ уже разыскано 10 должников-алиментщиков. Судебные приставы уже в течение года ведут совместную плодотворную работу с телеканалом «Твое Лысьвенское Телевидение». Судебный пристав по розыску передает фотографии и сведения о злостных неплательщиках алиментов, объявленных в розыск, для размещения в эфире местного телевидения. Размещение в открытом доступе фотографий должников, находящихся в розыске, побуждает их обращаться в отдел судебных приставов, таким образом «обнаруживая» себя. Кроме того, значительную помощь в розыске злостных должников оказывают и неравнодушные местные жители, узнавшие разыскиваемых и сообщающие информацию о них в Службу судебных приставов.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:
31 декабря ожидается «банный» бум
Наши парки, словно в сказке
75 - это только начало!
Бегут десятками: С начала декабря 112 детей ушли из дома
Мандаринки и печеньки: пермяки собирают подарки для бездомных
Пошутить с губернатором
250 жителей Пермского края пострадали от обморожений
Пермские сироты демонстрируют кулинарные таланты
Есть работа!
Нерадивых управдомов оштрафовали за сосульки
Добавить комментарий: