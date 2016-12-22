Ты узнаешь его из тысячи...

В Прикамье набирает обороты кампания против должников, объявленных в розыск. Судебные приставы Пермского края начали размещать фотографии злостных неплательщиков на официальном сайте Службы, а также в социальных сетях и в местных средствах массовой информации. Результат не заставил себя ждать. Так, в Лысьве благодаря СМИ уже разыскано 10 должников-алиментщиков. Судебные приставы уже в течение года ведут совместную плодотворную работу с телеканалом «Твое Лысьвенское Телевидение». Судебный пристав по розыску передает фотографии и сведения о злостных неплательщиках алиментов, объявленных в розыск, для размещения в эфире местного телевидения. Размещение в открытом доступе фотографий должников, находящихся в розыске, побуждает их обращаться в отдел судебных приставов, таким образом «обнаруживая» себя. Кроме того, значительную помощь в розыске злостных должников оказывают и неравнодушные местные жители, узнавшие разыскиваемых и сообщающие информацию о них в Службу судебных приставов.