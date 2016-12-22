31 декабря ожидается «банный» бум

В Перми в предпраздничные дни резко возросла популярность бань и саун. Самый настоящий «банный» бум ожидается 31 декабря - на последний день года в банные комплексы поступило в 2-3 раза больше заказов, чем в обычные дни. Причём, стоимость банных услуг поднялась от 20 до 50%, но пермяков это не пугает - ведь главное, это соблюдение русской традиции ходить в баню перед Новым годом. В свою очередь банные комплексы по-особенному готовятся к встрече гостей: украшают гирляндами и елками внутренние пространства и готовят подборки новогодних песен. Основная категория банщиков в предпраздничные дни - молодые люди в возрасте от 25-30 лет. Однако в последнее время попариться перед Новым годом все чаше предпочитают семейные пары с детьми. Спадет банный ажиотаж в Перми уже после 2-3 января.