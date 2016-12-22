Наши парки, словно в сказке

Пермские парки ожидает сказочное преображение. Так, в парке им. Чехова все ледяные скульптуры нынешней зимой посвящены традиционной уральской культуре – сказам Бажова. Ледовый городок в саду им. Миндовского в этом году назван «Серебряное копытце», а в парке «Счастье есть» откроется «Шкатулка сказок», основой которого станут персонажи Павла Бажова. На сегодня запланирована сдача новогодних городков в районах Перми, а официальные открытия и встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой состоятся в ближайшие выходные, 24 и 25 декабря. На протяжении выходных и праздничных дней жители Перми смогут интересно провести время в парках, подведомственных муниципальному учреждению «ПермьПарк».