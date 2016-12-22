Наши парки, словно в сказке
Пермские парки ожидает сказочное преображение. Так, в парке им. Чехова все ледяные скульптуры нынешней зимой посвящены традиционной уральской культуре – сказам Бажова. Ледовый городок в саду им. Миндовского в этом году назван «Серебряное копытце», а в парке «Счастье есть» откроется «Шкатулка сказок», основой которого станут персонажи Павла Бажова. На сегодня запланирована сдача новогодних городков в районах Перми, а официальные открытия и встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой состоятся в ближайшие выходные, 24 и 25 декабря. На протяжении выходных и праздничных дней жители Перми смогут интересно провести время в парках, подведомственных муниципальному учреждению «ПермьПарк».
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:
75 - это только начало!
Бегут десятками: С начала декабря 112 детей ушли из дома
Мандаринки и печеньки: пермяки собирают подарки для бездомных
Пошутить с губернатором
250 жителей Пермского края пострадали от обморожений
Пермские сироты демонстрируют кулинарные таланты
Есть работа!
Нерадивых управдомов оштрафовали за сосульки
В Перми начинают работу новогодние ярмарки
7 тысяч жителей Чернушки опасаются блокады
Добавить комментарий: