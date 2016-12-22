75 - это только начало!
Пермский губернский оркестр награждён Почетной грамотой города Перми за большой вклад в формирование культурной среды города Перми, профессионализм, активную просветительскую, концертную деятельность и в связи с 75-летием коллектива. Награждение предполагается провести на общегородском Новогоднем приёме 31 декабря в ДК им. Солдатова.
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