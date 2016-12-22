Бегут десятками: С начала декабря 112 детей ушли из дома
По сообщению пресс-службы ГУ МДВ по Пермскому краю, с 1 по 15 декабря 2016 года полицейские зарегистрировали 112 заявлений о розыске детей, самовольно ушедших из дома или детских воспитательных учреждений. 12 из них до сих пор не найдены. Сотрудники МВД подчеркивают, что для скорейшего нахождения пропавшего ребенка следует обратиться в полицию, а не ограничиваться размещением объявлений в социальных сетях. При этом необходимо сообщить полные сведения о пропавшем, обстоятельства исчезновения, а также предоставить фотографию.
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