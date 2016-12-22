Мандаринки и печеньки: пермяки собирают подарки для бездомных

Пермский «Фонд еды» запускает добрую новогоднюю акцию «Мандаринки и печеньки» по сбору подарков для бездомных людей. Акция продлится с 23 по 24 декабря. Каждый подарок представляет собой полезный набор фруктов, сладостей, консервов и средств личной гигиены. В этом году организация рассчитывает собрать как минимум 200 комплектов, которые порадуют нуждающихся людей. В качестве подарков для бездомных Фонд принимает манадарины, сухие крупы, макароны, сахар, черный чай, конфеты – шоколадные и карамель, сладкое и соленое печенье, пюре и лапшу быстрого приготовления, консервы, зубную пасту, щетки, туалетное мыло.Также принимаются художественные книги в хорошем состоянии для людей, находящихся в местах лишения свободы. Сбор подарков для бездомных пройдет по адресу ул.Г. Успенского д.13, оф.17. В пятницу, 23декабря - с 13 до 20 часов, в субботу с 12 до 17 часов.